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Эксперты: с 1 июля новостройки подорожают на 5-8%
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Эксперты: с 1 июля новостройки подорожают на 5-8% 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Если сегодня квадратный метр с начала строительства до момента сдачи дома в эксплуатацию дорожает в среднем на 15-20%, то после вступления в силу новых правил этот показатель может вырасти до 30%, считают эксперты.
При этом на фоне обсуждений поправок в законодательство возросла активность частных инвесторов — покупатели снова стали рассматривать новостройки как один из выгодных вариантов умножения своих сбережений.
Спрос подстегивает и обилие новых предложений с относительно невысоким ценником: застройщики стремятся вывести на рынок объекты по старым правилам, что тоже увеличивает инвестиционную привлекательность квартир.
Однако после вступления в силу новых правил доходность инвестиций в новое жилье вернется на прежний уровень, подчеркивают эксперты.
С 1 июля 2018 года вступают в силу поправки в ФЗ-214. Застройщики будут обязаны иметь 3-летний опыт возведения жилья и уставной капитал не менее 10% от планируемой стоимости объекта.
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