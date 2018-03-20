«Маяк-Стройинвест» заключал с дольщиками договоры на кабальных условиях 

Установлено, что компания заключила договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного дома, отдельные положения которых не соответствуют требованиям действующего законодательства.
Так, ООО фирма «Маяк-Стройинвест» и гражданином 29 января 2018 г. заключен договор о долевом участии в строительстве дома по адресу: г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова, секция 4/2.
Один из пунктов договора содержит условие об одностороннем изменении стоимости доли в объекте строительства (то есть цены договора) в определенных случаях (при удорожании стоимости проектирования и строительства и пр.).
Кроме того, в договоре указаны условия ограничения правомочий дольщика на уступку прав и обязанностей по договору, он должен получить согласие застройщика для такой уступки.
В нарушение положений Жилищного кодекса РФ на потребителя неправомерно возложены обязанности по оплате коммунальных услуг до подписания передаточного акта.
Аналогичные нарушения допущены при заключении других договоров участия в долевом строительстве.
Кроме того, в ходе проверки изучено содержание сайта maykstroy.ru. Установлено, что застройщиком при размещении информации не фиксируются точные время, дата и содержание сведений и вносимых изменений; не ведутся электронные журналы учета операций и другие.
Прокурором Ленинского района Самары вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей), в отношении должностного и юридического лиц, в адрес директора ООО фирма «Маяк-Стройинвест» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.
Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.