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В Москве растут продажи жилья в новостройках
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Продажа новостроек: наибольший прирост показал ЮЗАО 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
За последнее время в Москве активизировались продажи жилья в новостройках. Так, согласно данным аналитического департамента агентства недвижимости "Бон Тон", в феврале в структуре спроса по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке на первых позициях находятся три округа, на долю которых приходится почти 50% продаж. Это Юго-Восточный, Северо-Восточный и Западный административные округа.
За год наиболее существенные изменения произошли с ЮЗАО, доля которого в продажах выросла на 4,5% и с ЮВАО, который подрос на 2,8% и поднялся на первое место в рейтинге среди округов.
Самый большой прирост по продажам за год показали те округа, в которых произошли существенные снижения в размере среднего бюджета. Например, ЮЗАО, в котором объем реализации вырос сразу в четыре раза при снижении среднего бюджета почти на 23%.
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