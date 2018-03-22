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Депутаты поддержали обманутых дольщиков
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Депутаты поддержали обманутых дольщиков 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские депутаты в первом чтении поддержали новый законопроект о мерах господдержки обманутых дольщиков.
Оставшимся без жилья и денег помогут социальные выплаты, а также субсидии, претендовать на которые смогут объединившиеся в ЖСК обманутые дольщики. На эти цели из окружного бюджета планируют выделить 83 млн рублей. По мнению экспертов, такие меры снимут социальное напряжение, но полностью проблему не решат. Для этого необходимы изменения федерального законодательства.
«Схема долевого строительства очень рискованная. Она не защищает граждан. Федеральному законодателю предлагается разработать новые схемы, которые переводят строительство на проектное финансирование — банковское. Это позволит людям приобретать уже готовое жилье», — прокомментировала заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко.
Сегодня в регионе пять долгостроев и около 400 человек, попавших в зону риска. Часть из них в силу жестких требований федерального закона пока не могут рассчитывать на компенсацию.
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