В Калининграде могут начать строить в конце 2018 года участок трассы «Приморское кольцо»

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Строительство нового участка скоростной трассы «Приморское кольцо», ранее запланированное на 2019 год, могут начать в конце 2018 года. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в декабре 2017 года сказал, что необходимо завершить строительство скоростной дороги «Приморское кольцо». Без этой трассы, по словам главы государства, не будет полноценного развития Калининградской области "У нас уже заключен контракт по обновлению проектно-сметной документации на «Приморское кольцо», и мы рассчитываем на то, что мы в сентябре уже будем иметь новый, обновленный проект с утвержденной экспертизой и будем готовы «отторговать» (провести конкурс на строительство) этот объект в этом году", — сказал Алиханов в кулуарах научно-практической конференции " Федеральное дорожное агентство : итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы". Губернатор пояснил, что трассу могут начать строить в конце 2018 года. Ранее сообщалось, что стоимость возведения нового участка может составить порядка 50 млрд рублей. "Приморское кольцо" призвано связать скоростной дорогой федерального значения Калининград , балтийские курорты Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск , международный аэропорт Храброво и города Балтийск и Светлый. Строительство первого участка «Приморского кольца» — автотрассы Калининград — Зеленоградск с подъездом к аэропорту Храброво — началось в 2008 году и завершилось в 2009 году. Стоимость контракта — около 7 млрд рублей. В 2011 году открыли еще один участок кольца протяженностью 26 километров, от Зеленоградска до курортного Светлогорска, с подъездом к городу Пионерский на побережье Балтики.