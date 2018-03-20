Медведев поручил закрепить статус самозанятых

Минэкономразвития, Минтруду и Напомним, что в конце прошлого года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил предоставить самозанятым статус индивидуального предпринимателя. Дмитрий Медведев поручил Минфину Минюсту изучить это предложение. Минэкономразвития позже поддержало идею, а Минфин — нет. По мнению финансового ведомства, у самозанятых должен быть особый облегченный статус, который позволит им заниматься только определенными видами деятельности. В феврале этого года Минэкономразвития подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых. Для них предполагается введение налога в 6 процентов, который будет расщепляться и перечисляться в Пенсионный фонд и Фонд ОМС.

По оценкам Минтруда, сегодня в нашей стране насчитывается примерно 12 миллионов самозанятых граждан. Росстат утверждает, что таковых 25 миллионов. А эксперты называют цифру в 40 миллионов человек.

В списке сегодняшних поручений Дмитрия Медведева также вопрос совершенствования порядка определения кадастровой стоимости недвижимости. До 26 июня должен быть подготовлен законопроект об оптимизации определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Главная задача документа — сделать так, чтобы исключить случаи, когда стоимость земли и строений по кадастру превышает рыночную стоимость недвижимости.

Минобрнауки, Минстрой, До 14 июня Минтруд, Минздрав Минтранс , Минфин, Минэкономразвития должны представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости. А до 7 мая Минэкономразвития представит план по ускорению роста инвестиций в основной капитал до 25 процентов ВВП.