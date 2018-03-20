На улучшение жилищных условий вдов ветеранов в Северной Осетии направят более 23 млн рублей

«На улучшение жилищных условий 22 вдов ветеранов в 2018 году будет направлено более 23 миллионов рублей», — сообщил на заседании правительства глава Минстроя региона Русланбек Икаев Он также отметил, что ветераны боевых действий, проживающие в Дигорском районе, также получат субсидии в размере 1,72 миллиона рублей. Кроме того, трое граждан с ограниченными возможностями здоровья получат помощь от властей 3,75 миллиона рублей на улучшение жилищных условий, сообщает ТАСС В 2017 году республиканские власти решили вопрос обеспечения жильем 146 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, которые стояли в очереди на получение квартир.