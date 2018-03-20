«Усадьбу Булгакова» отреставрируют

В Москве отреставрируют усадьбу, где жил Булгаков

В центре Москвы отреставрируют здание усадьбы Васильчиковых XIX века, где жил писатель Михаил Булгаков . Об этом сообщает Агентство "Москва".

Усадьба расположена по адресу: улица Большая Никитская, дом 46/17, строение 1. Реставрацию будут проводить в главном доме, западном и восточном флигелях и корпусе служб.

Отмечается, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Во время реставрации в усадьбе проведут работы по устройству электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, а также отопления, вентиляции и кондиционирования. Ремонт и реставрацию усадьбы начнут в мае 2018 года и завершат до января 2019.

Отмечается, что после революции в усадьбе находилась школа, директором которой какое-то время была была сестра Булгакова Надежда Земская. В 1924 году в усадьбе жил и сам Булгаков со второй супругой Любовью Белозерской.