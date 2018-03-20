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«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
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В Москве отреставрируют усадьбу, где жил Булгаков 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре Москвы отреставрируют здание усадьбы Васильчиковых XIX века, где жил писатель Михаил Булгаков. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Усадьба расположена по адресу: улица Большая Никитская, дом 46/17, строение 1. Реставрацию будут проводить в главном доме, западном и восточном флигелях и корпусе служб.
Отмечается, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Во время реставрации в усадьбе проведут работы по устройству электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, а также отопления, вентиляции и кондиционирования. Ремонт и реставрацию усадьбы начнут в мае 2018 года и завершат до января 2019.
Отмечается, что после революции в усадьбе находилась школа, директором которой какое-то время была была сестра Булгакова Надежда Земская. В 1924 году в усадьбе жил и сам Булгаков со второй супругой Любовью Белозерской.
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 Ещё 2 источника 
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