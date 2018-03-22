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В реестр проектов повторного применения включено 34 социально значимых объекта капстроительства из 13 регионов
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В реестр проектов повторного применения включено 34 социально значимых объекта капстроительства из 13 регионов 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Такое решение принял Нормативно-технический совет при Минстрое России по вопросам признания проектной документации экономически эффективной повторного использования. Фото: www.stc-monolit.ru Как сообщает сайт Минстроя, среди одобренных нормативно-техническим советом объектов 14 школ, 11 детских садов, два жилых дома, два спортивных комплекса, крытый ледовый каток, культурно-оздоровительный центр, сельский культурно-досуговый центр, корпус стационарного учреждения соцобслуживания «Дом ветеранов войны» г. Санкт-Петербурга, газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам. По мнению специалистов, данные объекты полностью соответствуют критериям экономической эффективности и рекомендованы к тиражированию по всей стране. Одобренные проекты представлены 13-ю регионами. Всего в реестр проектов повторного использования за последние четыре месяца включено 189 объектов. Использование экономически эффективной проектной документации повторного применения при строительстве объектов за счет бюджета закреплено законодательно. Для признания проектной документации экономически эффективной повторного использования она должна соответствовать следующим критериям: Сметная стоимость строительства объекта капстроительства не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную с применением утвержденных Минстроем России укрупненных норматив цены строительства (НЦС). В случае отсутствия НЦС она не должна превышать сметной стоимости объектов аналогичных по назначению проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется строительство объекта. Помимо этого также объект должен иметь энергетическую эффективность не ниже класса «C». Если документация соответствует этим критериям, то он получает положительное заключение главгосэкспертизы и признается экономически эффективной. Напомним, что с 2018 года такая документация в обязательном порядке заносится в единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ), и следующий государственный заказчик подобного объекта сможет ее повторно использовать. В системе будут содержаться заключения госэкспертизы на параметры, мощность, эскизные решения каждого проекта.
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