Крыша для болельщика не должна быть дорогой

Роспотребнадзор выявил 438 случаев завышения цен на гостиничные услуги на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и уже оштрафовал гостиницы на 2,6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Случаи завышения цен для болельщиков были выявлены в ходе масштабного мониторинга, который ведет Роспотребнадзор, — по состоянию на середину марта проверено почти 7,5 тыс. объектов размещения. Чтобы оперативно реагировать на нарушения со стороны гостиниц, Роспотребнадзор в середине февраля запустил горячую линию для жалоб на дорогое жилье к чемпионату мира по футболу.

Сколько должно стоить жилье для болельщика

У государственных органов есть вполне четкие критерии, по которым они оценивают факт завышения цен со стороны отельеров. В феврале 2016 года правительство выпустило специальное постановление, в котором установило максимальные цены на гостиничное обслуживание на время проведения чемпионата мира по футболу.

Разброс цен в нем — от 2400 рублей за номер в гостинице «без звезд» в Калининграде до 650 000 рублей за номер высшей категории в пятизвездочной гостинице в Москве . Но средние цены вполне сопоставимы с финансовыми возможностями большинства болельщиков.

Подобные ограничения по цене начинают действовать на даты за месяц до первого матча чемпионата мира и заканчиваются через месяц после последнего матча (ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля — прим. ТАСС).

Тем не менее действие постановления не остановило владельцев некоторых гостиниц от попыток завысить цены. Ассоциация туроператоров России (АТОР) приводила многочисленные факты подобных нарушений. Так, еще в конце прошлого года мониторинг цен в гостиницах Волгограда показал, что номер в местном хостеле «Подсолнух» на две ночи (21–23 июня) стоил 12,8 тыс. рублей (притом что, согласно постановлению правительства, две ночи в хостеле не могут стоить более 9960 рублей), в гостинице Lite-Hotel** за тот же срок просили 62 тысячи (максимально разрешенная цена — 13660 рублей), а в гостинице «Сталинград»** — 150 тыс. рублей (при тех же максимально разрешенных 13660 рублях). Примерно ту же картину эксперты АТОР зафиксировали и в некоторых других городах, принимающих ЧМ-2018.

На момент написания данного материала цены в этих гостиницах, согласно популярному сервису онлайн-бронирования, поменялись так: в «Подсолнухе снизились до 2400 за две ночи, в „Сталинграде“ — до 61740 рублей, а в Lite-Hotel и вовсе выросли до 83860 рублей.

И это не предел. Если мониторить сервисы онлайн-бронирования, то, например, в Москве вполне можно найти койко-место в шестиместном номере хостела за 16 тысяч рублей, а номер в отеле „три звезды“ — по 50–300 тыс. рублей за сутки, хотя в нефутбольное время они сдаются за 8–15 тыс. рублей.

Что грозит нарушителям

Ростуризм уже составил черный список отелей, завышающих цены. В отдельных случаях норматив по стоимости размещения за одну ночь превышен в 26 раз, отмечают в ведомстве. Самыми жадными, согласно этим данным, оказались отельеры из Санкт-Петербурга Краснодарского края , далее следует Москва, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Калининградская области. Замыкает список Ростовская область , в которой зафиксирована только одна гостиница-нарушитель.

Нарушителям Роспотребнадзор выписывает штрафы за несоблюдение Кодекса РФ об административных правонарушениях. Должностным лицам, по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, грозит штраф 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, юрлицам — „двукратный размер излишне полученной выручки“ за весь период, в течение которого завышались цены.

Как гостиницы пытаются обойти ограничения

Самый распространенный способ, с помощью которого отельеры пытаются обойти ограничения, установленные правительством, — навязанные дополнительные услуги. Происходит это следующим образом: тариф за проживание устанавливается на законном уровне, но снять номер по такой цене нельзя, не оплатив помимо проживания еще и трехразовое питание, трансфер из аэропорта, а иногда даже и услуги СПА-салона. И цены на эти обязательные дополнительные услуги зачастую устанавливаются в разы большие, чем стоимость самого номера.

Мнение отельеров, юристов и контролирующих органов о том, насколько законна такая практика, разнятся. Так, по мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадима Прасова , в том, что отели включают в стоимость номера питание, нет ничего незаконного. Этот момент, по его мнению, не регулируется постановлением правительства. „В постановлении указаны максимальные цены за гостиничную услугу, а кто говорил, что эта услуга непременно должна включать или не включать завтрак? Там нет никакой оговорки“, — отметил Прасов в интервью ТАСС.

С такой позицией согласны не все. В адвокатской группе „Макеев и партнеры“ корреспонденту ТАСС пояснили, что еще в октябре 2015 года правительство утвердило постановление, в котором четко прописано, что отельеры без письменного согласия потребителя не вправе включать в стоимость номера другие платные услуги, будь то завтраки или трансферы.

Более того, как отмечает адвокат Илья Макеев, ст.16 закона „О защите прав потребителей“ прямо запрещает „обуславливать приобретение одних товаров, работ или услуг обязательным приобретением иных товаров, работ или услуг“.

Именно такими аргументами и руководствуются государственные органы, внося гостиницы в черные списки и подавая на них в суд за завышение цен. Так, зампредседателя комитета культуры Волгоградской области Оксана Маргиани ранее сообщила, что отельеры города попали в черный список именно потому, что включали в стоимость номера обязательные дополнительные услуги, притом что сама цена проживания была не выше установленной правительством.

В целом отельеры недовольны ограничениями, действующими на период проведения чемпионата мира. „Если у отелей есть спрос на его номерной фонд, спрос событийный, то почему ему самому не устанавливать цены? — говорит Вадим Прасов. — Например, ни на ЧМ в Германии , ни в ЮАР Бразилии не было регулирования цен. И, с одной стороны, здесь есть опасение, что да, отельеры задерут цены и все будет адски дорого. Но с другой стороны, на отели в некоторых городах ну очень повышенный спрос. Он в два-три раза превышает возможные предложения. И в этой ситуации, когда спрос велик, отельеры могут продать номер реально дороже, но постановление не дает им это сделать. С точки зрения рыночной экономики это вообще странно“.

Геленджик, Особое внимание вице-президент ФРиО обратил внимание на то, что под действие постановления правительства подпадают не только гостиницы в городах, где непосредственно пройдут матчи чемпионата, а весь гостиничный комплекс регионов. „На самом деле под эту гребенку попадают все курорты Краснодарского края, не только Сочи , но и Анапа Туапсе . И не очень понятно почему, ведь у них нет ЧМ, но есть курортный сезон. И там есть санатории, у которых в цену помимо проживания входит трехразовое питание, лечение“, — рассказал Прасов.

Впрочем, другие эксперты отрасли отмечают справедливость ограничений. „Наши бизнесмены немного сумасшедшие, и если цены не регулировать, то они вообще по миллиону номера продавали бы“, — отметил в беседе с ТАСС директор департамента въездного туризма „КМП-групп“ Александр Макляровский.

Представители туротрасли обращают внимание и еще на одну проблему — многие гостиницы устанавливают минимальный срок проживания от четырех дней. Притом что, как замечает Александр Макляровский, многие болельщики приезжают в города проведения ЧМ-2018 на один матч, хотят снять номер на одну-две ночи, и у них нет необходимости снимать номера на большее время и переплачивать.

В результате, по словам экспертов АТОР, зарубежные туроператоры рассматривают варианты, когда болельщики и вовсе не будут останавливаться в российских гостиницах. Для них могут быть организованы чартерные рейсы с вылетом обратно сразу после матча. Еще один вариант, который рассматривают иностранные гости, — останавливаться в соседних странах, а в Россию приезжать только непосредственно на матчи. Например, не исключено, что в Калининград многие болельщики будут ездить из соседней Польши , чтобы не переплачивать за отели.

Квартиры за миллион

Помимо гостиниц многие болельщики наверняка остановятся в частном секторе. Однако здесь на помощь государства в регулировании цен рассчитывать не стоит. Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, если речь идет о частном секторе, не относящемся к рынку гостиничных услуг, „то ценовое регулирование, установленное актом правительства РФ , на этот случай распространяться не будет“.

Этим активно пользуются владельцы квартир. Так, цена за однокомнатную квартиру на две ночи в Самаре варьируется от 40 до 200 тыс. рублей.

В Москве в зависимости от качества квартир, дома, расположения, стоимость суток в нормальной квартире составляет 50 тыс. рублей и более. „Встречаются предложения, где арендодатели просят за жилье миллион рублей на период ЧМ. При этом уже сейчас найти квартиры в непосредственной близости от “Спартака» или «Лужников» практически невозможно", — рассказал ТАСС исполнительный директор агентства недвижимости Clayton&Boyers Николай Винидиктов.

Поскольку в Москве пройдут ключевые матчи чемпионата мира (один из полуфиналов и финал), то стоимость аренды выросла значительнее, чем в других городах, отмечают эксперты.

Влияет на цены и то, что предложений пока не так много, как можно было бы ожидать. На данный момент на рынке посуточной аренды жилья представлено 10 тыс. вариантов, что для города с населением более 12 млн человек — скромно.

"Стоит учитывать, что зачастую гости крупных спортивных соревнований, таких как футбол, очень тесно связывают свой отдых с большим количеством алкоголя. В связи с этим многие арендаторы опасаются, что после выселения дорогих гостей, они заработают гораздо меньше, чем потратят на ремонт и ликвидацию последствий буйного отдыха клиентов", — объясняет низкое предложение коммерческий директор агентства недвижимости BSA Алексей Зубик.

"Никто не хочет упустить свою выгоду и остаться у разбитого корыта, поэтому и цены назначают такие высокие. Они, на мой взгляд, вполне оправданы в районах рядом со стадионами, но в районах, находящихся вдали от мест проведения матчей, — безусловно, завышены", — считает Алексей Зубик.

Многие аналитики прогнозируют рост предложения на рынке за счет того, что арендаторы, которые предпочитают сдавать квартиры на длительный срок, из-за высоких ставок согласятся на время пустить к себе гостей чемпионата. А генеральный директор агентства недвижимости «Невский простор» Александр Гиновкер отметил, что на рынке недвижимости не исключена и субаренда: «На рынке активизировались лица и компании, которые пересдают арендованное жилье. Они снимают квартиры на месяц и сдают их посуточно. Это особо выгодно, учитывая то, что ставки на краткосрочную аренду значительно подняли».

В Ростуризме отметили, что сдать жилье внаем может только собственник квартиры. Прибывших гостей необходимо поставить на миграционный учет в МВД и до 15 июля 2019 года уплатить налог за сдачу квартиры в аренду.

В ведомстве также предостерегли от чрезмерного завышения цен. Представители Ростуризма подчеркивают, что завышенная цена — повод не воспользоваться вашим предложением. Не так давно Ростуризм подготовил и специальную памятку для желающих сдавать в аренду жилье гостям чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В документе написано, что «необоснованно завышенная цена негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города».

Алена Филиппова