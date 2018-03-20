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Северная Осетия направит более 23 млн рублей на улучшение жилищных условий вдов ветеранов
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Северная Осетия направит более 23 млн рублей на улучшение жилищных условий вдов ветеранов 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Более 23 млн рублей направят власти Северной Осетии на улучшение жилищных условий вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом во вторник сообщил на заседании правительства министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев.
"На улучшение жилищных условий 22 вдов ветеранов в 2018 году будет направлено более 23 млн рублей", — сказал министр.
Субсидии в размере 1 млн 720 рублей получат также ветераны боевых действий, проживающие в Дигорском районе. Также власти выделят 3 млн 750 тыс. субсидий на улучшение жилищных условий трем гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
Как ранее сообщал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона, в 2017 году удалось решить вопрос обеспечения жильем 146 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состоявших в очереди на получение квартир.
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