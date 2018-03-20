Северная Осетия направит более 23 млн рублей на улучшение жилищных условий вдов ветеранов

"На улучшение жилищных условий 22 вдов ветеранов в 2018 году будет направлено более 23 млн рублей", — сказал министр.

Субсидии в размере 1 млн 720 рублей получат также ветераны боевых действий, проживающие в Дигорском районе. Также власти выделят 3 млн 750 тыс. субсидий на улучшение жилищных условий трем гражданам с ограниченными возможностями здоровья.