Кабмин подготовит законопроект об оптимизации определения кадастровой стоимости

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 26 июня внести изменение в законодательство для совершенствования порядка определения кадастровой стоимости недвижимости. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее указание дал глава правительства во исполнение перечня поручений президента по итогам послания Федеральному собранию.

Минэкономразвития и Минфину обеспечить внесение в законодательство изменения, предусматривающие совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости", — говорится в правительственном документе. При этом уточняется, что поправки должны быть готовы до 26 июня 2018 года.

К этому же сроку ведомства должны обеспечить внесение в законодательство РФ изменения, предусматривающие уточнение параметров расчета налога на имущество физических лиц.

Накануне на совещании с вице-премьерами Медведев сообщил о подписании соответствующих указаний для исполнения поручений по итогам послания, попросив коллег «в рамках своих полномочий сосредоточиться на исполнении этих поручений».