Новая метла. Что меняется на рынке крупных дорожных подрядов Прикамья

Власти Прикамья готовятся вновь объявить конкурс на право строительство обхода Куеды. В прошлом году контракт был отозван, когда его выиграла компания из Свердловской области — ООО «Жасмин».

Электронный аукцион проводился в августе прошлого года. Его максимальная стоимость составляла 650 млн 143 тыс. 400 рублей. Финансировать контракт предполагалось из бюджета региона. В нем участвовали «Жасмин» и челябинское ЗАО «Уралмостострой» (в Перми действует ее филиал «Мостоотряд №123»). Победителем закупки стал «Жасмин», предложивший выполнить работы по строительству обхода Куеды и путепровода за 565,6 млн рублей. «Уралмостострой» предложил выполнить работы за сумму на 3,2 млн рублей больше.

Отметим, что подряд на строительство обхода Куеды может считаться одним из самых крупных в Прикамье в последние пару лет среди контрактов на строительство дорог. Так, строительство обхода Чусового (начато в 2017 году, генподрядчик — «Уралмостострой») оценено в 2,2 млрд рублей. Ремонт трассы Соликамск-Кунгур — в 983 млн рублей (генподрядчик — «Химспецстрой»). На ремонт реконструкции участка шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку планируется потратить до 1 млрд рублей.

Однако, несмотря на победу, свердловской компании не удалось получить подряд. Как сообщал «Коммерсант-Прикамье», управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края отозвало контракт на строительство обхода Куеды.

СМИ сообщали, что поводом для отзыва контракта стало то, что у «Жасмина» не было специального разрешения СРО для строительства путепроводов. Управление автомобильных дорог в ответе на официальный запрос «ФедералПресс» заявило, что «договор расторгнут по соглашению сторон». И «Жасмин», и «Уралмостострой» подали иски в арбитражный суд Пермского края. Свердловчане требовали заключить контракт, челябинцы — признать итоги аукциона недействительными. Иск «Жасмина» был оставлен без движения на основании неуплаты госпошлины. 31 января завершилось предварительное заседание по иску «Уралмостостроя», на 3 апреля назначено очередное заседание.

«В настоящее время действующего контракта на строительство обхода поселка Куеда нет. В марте-апреле 2018 года планируется объявление аукциона на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через железнодорожные пути в Куединском районе. Плановый ввод объекта в эксплуатацию — IV квартал 2019 года», — ответили «ФедералПресс» в пресс-службе краевого минстроя.

ООО «Жасмин» — крупный дорожный подрядчик в Свердловской области. В частности, в 2017 году компания выиграла аукцион по содержанию дорог на 699 млн рублей. Среди других выигранных контрактов: капремонт автодороги Ачит — Месягутово ( Красноуфимск , Свердловская область) на 95 млн рублей; реконструкция участка Косулино — Баженово Свердловской железной дороги (заказчик — РЖД ) на 58 млн рублей.

Зарегистрировано ООО «Жасмин» в городе Михайловск Нижнесергинского района Свердловской области. Попытка зайти на пермский рынок у «Жасмина» не первая. В 2012 году компания участвовала в тендере на право строительства моста через реку Ирень в Кунгуре . Однако тогда аукцион на право освоить 179,7 млн рублей выиграл все тот же «Уралмостострой». В том же году «Жасмину» не удалось получить контракт на ремонт участка дороги Пермь-Екатеринбург.

СМИ писали о близости ООО «Жасмин» нынешнему директору «Уралуправтодора» Алексею Борисову . Однако в разговоре с обозревателем «ФедералПресс» пресс-секретарь управления пояснил, что обход Куеды не относится к их зоне ответственности. На запрос, посланный нами в пресс-службу ООО «Жасмин», ответа на момент публикации получить не удалось. Телефоны компании также не отвечали.

Отметим, что в период губернаторства Виктора Басаргина крупные подряды на ремонт и строительство дорог получали неместные игроки, такие как «Ханты-Мансийскдорстрой». В частности эта компания ответственна за строительство дороги и моста в районе поселка Юг на трассе «Пермь-Екатеринбург» (обход Бершети). Мост был разрушен в результате проливных дождей 7 июля, компании пришлось восстанавливать его в рамках гарантийных обязательств. Эксперты тогда отмечали возможные ошибки в проектировании сооружения.

Ранее ХМДС реконструировал участок этой же трассы от Лобаново до Кояново (2,6 млрд рублей), в прошлом году компанией был сдан участок от Янычей до Кукуштана (6,3 млрд рублей). В 2013 году «Ханты-Мансийскдорстроем» был сдан участок Восточного обхода с 9 по 18 км (1,66 млрд рублей).

«Жасмин» тоже принято связывать с «Ханты-Мансийскдорстроем». «Эта свердловская фирма обычно работает на субподрядах у „Ханты-Мансийскдорстроя“ на федеральных трассах», — отметил в разговоре с «ФедералПресс» эксперт в сфере дорожного строительства, бывший гендиректор ООО «Пермдорстрой» Сергей Пантелеев

Вице-президент СРО «Гильдия пермских строителей» Александр Кашеваров напомнил, что согласно ФЗ-44 на электронном аукционе участником может быть предприятие из любого региона.

«С другой стороны наши местные подрядчики не торгуются за эту дорогу? Возможно, есть какие-то нюансы, связанные с низкой ценой, экономикой проекта, объекта.

«Пермские подрядчики живут в сложных процессах. Наше ценообразование намного хуже, чем в Свердловской области, в том числе и по дорогам. Дороги свердловской области намного интереснее бизнеса. Вопрос: почему екатеринбургский подрядчик идет на пермскую дорогу, заведомо понимая, что здесь цены ниже? Кроме того, для таких работ нужен серьезный парк техники, свой асфальтобетонный завод, а плечо из Екатеринбурга до этой дороги не маленькое.

Как он будет организовывать все эти процессы здесь, и какого качества объект мы получим в итоге здесь? Ставить асфальтобетонный завод, разворачивать базу игроку из другого региона не совсем эффективно. Даже если у него есть реальная возможность построить объект надлежащего качества, то налоги он заплатит в Свердловской области. От заработанных в Пермском крае денег», — прокомментировал он.

С Кашеваровым солидарен Сергей Пантелеев. Он указал на то, что пермские компании обычно не пускают на рынки дорожных подрядов Свердловской области. «Никто в открытую об этом не говорит, но власть пытается обеспечить работой своих. Налоги остаются в регионе, зарплата и рабочие места — тоже. Имей я возможность, я бы тоже не пускал неместных подрядчиков в регион. Своих хватает».

Создается впечатление, что обновленное руководство Прикамья следует схожей логике. В 2017 году крупнейшие строительно-дорожные подряды в регионе получали компании либо с местной пропиской («Химспецстрой»), либо имеющие прикамские филиалы, как «Уралмостострой» (филиал в Прикамье — «Мостоотряд №123»). Молодой и энергичный губернатор расчищает рынок для местных от компаний предшественника?

Фото: sk-hss.ru