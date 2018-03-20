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Комитет Госдумы поддержал штрафы до 500 тыс. руб. за несоблюдение антитеррористических мер
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Комитет Госдумы поддержал штрафы до 500 тыс. руб. за несоблюдение антитеррористических мер 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении административной ответственности за несоблюдении антитеррористических мер.
Согласно сопроводительным документам, предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, дополнив его новой статьей 20.35 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса), включая места массового пребывания людей».
Предполагается, что за совершение правонарушений в этой сфере штрафы для физических лиц составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (также им будет грозить дисквалификация на срок до трех лет), для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
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