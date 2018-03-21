Новостройки, начатые по новым правилам после 1 июля 2018 года, будут на 5—8% дороже: мнение эксперта 

Если сегодня стоимость 1 кв. м в новостройке от начала строительства до момента сдачи дома в эксплуатацию увеличивается в среднем на 15—20%, то после вступления в силу поправок в 214-ФЗ этот показатель может доходить до 30%, считает гендиректор ГК «Атлант» Роман Лябихов. Фото: www. n911.ru Аналитики ГК «Атлант» (8-е место в ТОП застройщиков Московской области) фиксируют рост инвестиционного спроса на новостройки в первом полугодии 2018 года. «Начиная еще с прошлого года, мы начали фиксировать определенное повышение инвестиционного спроса в наших проектах, — отмечает генеральный директор ГК „Атлант“ Роман Лябихов. — На фоне активного обсуждения в СМИ принятых нововведений в ФЗ-214 и прогнозов ряда экспертов относительно дальнейшего роста цен, некоторые покупатели вновь стали рассматривать новостройки как один из выгодных вариантов для преумножения собственных сбережений». Напомним, что с 1 июля 2018 года вступает в силу ряд поправок в ФЗ-214, в том числе новые требования в части минимального уставного капитала девелоперской компании, остатка собственных средств на счету застройщика, а также ограничения, связанные с привлечением средств дольщиков. Все эти нововведения потребуют от девелоперов значительных средств и усилят их зависимость от проектного финансирования, что, в конечном счете, увеличит издержки, полагает целый ряд специалистов, опрошенных порталом ЕРЗ. С ними согласны и аналитики ГК «Атлант», по мнению которых, застройщикам придется либо выводить в продажу объекты по более высокой стоимости, либо сохранить текущие цены, жертвуя своей маржой. Однако, учитывая, что доходность девелоперского бизнеса с началом кризиса и так значительно снизилась, большинство экспертов сходится во мнении, что произойдет рост цен. Новостройки, начатые по «новым» правилам после 1 июля 2018 года, изначально могут быть уже на 5—8% дороже проектов, к строительству которых застройщики приступили еще до вступления в силу поправок. Соответственно, появление этих более дорогих новостроек подстегнет и рост цен в уже реализуемых проектах и домах, которые были сданы в эксплуатацию в текущем году. Таким образом, те, кто приобретал недвижимость до середины лета, окажутся в плюсе. Если сегодня стоимость квадратного метра в новостройке от начала строительства до момента сдачи дома в эксплуатацию увеличивается в среднем на 15—20%, то с учетом перехода к новым правилам этот показатель может доходить до 30%. Фото: www. i0.wp.com Кроме того, инвестиционный спрос подстегивает и обилие новых предложений с невысоким ценником. Застройщики торопятся вывести на рынок объекты «по старым правилам», и объем предложения на начальном этапе строительства в последнее время вырос довольно существенно. Это также увеличивает привлекательность новостроек как инвестиционного инструмента. «Речь идет о кратковременном росте инвестиционных сделок. Ведь факторы, которыми он обусловлен, носят временный характер, — поясняет Роман Лябихов (на фото). — После вступления в силу новых „правил игры“ доходность инвестиций в новое жилье вернется на прежний уровень», — прогнозирует топ-менеджер. Тем не менее, эксперты ожидают, что в ближайшие два-три месяца интерес к инвестиционным покупкам останется на высоком уровне. Фото: www.realto.ru