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Застройщик устранил нарушения при строительстве склада в Кашире
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Застройщик устранил нарушения при строительстве склада в Кашире 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел проверку по устранению ранее выявленных нарушений при строительстве склада на улице Центролит в городском округе Кашира, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Нарушения по производству строительно-монтажных работ, обустройства и содержания строительной площадки были устранены в соответствии со сроками, установленными в предписании», — сообщил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей и систем. Строительство идет по графику, добавил он.
Согласно утвержденному проекту, одноэтажное здание склада площадью порядка 2 тысяч квадратных метров предназначено для хранения полимерных красок. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей.
Финансирование строительства — средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «ТехИнвестСтрой». Плановое завершение строительства — третий квартал 2018 года.
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