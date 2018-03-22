Застройщик устранил нарушения при строительстве склада в Кашире 

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел проверку по устранению ранее выявленных нарушений при строительстве склада на улице Центролит в городском округе Кашира, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Нарушения по производству строительно-монтажных работ, обустройства и содержания строительной площадки были устранены в соответствии со сроками, установленными в предписании», — сообщил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей и систем. Строительство идет по графику, добавил он.
Согласно утвержденному проекту, одноэтажное здание склада площадью порядка 2 тысяч квадратных метров предназначено для хранения полимерных красок. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей.
Финансирование строительства — средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «ТехИнвестСтрой». Плановое завершение строительства — третий квартал 2018 года.