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Застройщик склада в Кашире устранил выявленные Главгосстройнадзором нарушения
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Застройщик склада в Кашире устранил выявленные Главгосстройнадзором нарушения 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: РИАМО
ООО «ТехИнвестСтрой», выступающее застройщиком склада в Кашире, устранило допущенные при строительстве нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел проверку по устранению ранее выявленных нарушений при строительстве склада на ул. Центролит в городском округе Кашира», — говорится в сообщении.
Как пояснил глава ведомства Руслан Тагиев, нарушения по производству строительно-монтажных работ, обустройства и содержания строительной площадки были устранены, в соответствии со сроками, установленными в предписании.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей и систем. Строительство в графике. Плановое завершение строительства — III квартал 2018 г. Финансирование строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ТехИнвестСтрой».
Согласно утвержденному проекту, одноэтажное здание склада, площадью порядка 2 тыс. кв. м, предназначено для хранения полимерных красок. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей.
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