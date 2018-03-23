Застройщик склада в Кашире устранил выявленные Главгосстройнадзором нарушения

ООО «ТехИнвестСтрой», выступающее застройщиком склада в Кашире , устранило допущенные при строительстве нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел проверку по устранению ранее выявленных нарушений при строительстве склада на ул. Центролит в городском округе Кашира», — говорится в сообщении.

Как пояснил глава ведомства Руслан Тагиев , нарушения по производству строительно-монтажных работ, обустройства и содержания строительной площадки были устранены, в соответствии со сроками, установленными в предписании.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей и систем. Строительство в графике. Плановое завершение строительства — III квартал 2018 г. Финансирование строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ТехИнвестСтрой».

Согласно утвержденному проекту, одноэтажное здание склада, площадью порядка 2 тыс. кв. м, предназначено для хранения полимерных красок. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей.