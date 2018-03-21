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Строительство торгового комплекса в Лосино-Петровском планируется завершить в IV квартале 2018 г.
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Строительство торгового комплекса в Лосино-Петровском планируется завершить в IV квартале 2018 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Строительство торгового комплекса на ул. Нагорная в Лосино-Петровском планируется завершить в IV квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к проверке строительства торгового комплекса на ул. Нагорная в городском округе Лосино-Петровский. Плановое окончание строительства — IV квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что согласно проекту, в трехэтажном здании на площади 2 тыс. 554 кв. м разместятся торговые галереи, офисные и вспомогательные помещения. Планируется обустройство парковочного пространства, а также мест для отдыха и озеленение территории. В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан.
«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем, отделка мест общего пользования. Возведение объекта ведется в соответствии с графиком работ», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Руслана Тагиева.
Как уточнил Р. Тагиев, в ходе проверки зафиксировано, что исполнительная техническая документация представлена не в полном объеме, а также было выявлено отсутствие инвентарных ограждений лестничного блока. В случае, если выявленные нарушения не будут устранены до окончания плановой проверки, которая завершится 6 апреля, к участнику строительства будут применены меры административного воздействия.
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