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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства торгово-развлекательного центра в Пушкино
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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства торгово-развлекательного центра в Пушкино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области провели проверку строительства торгово-развлекательного центра в Пушкино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел проверку строительства торгово-развлекательного центра, расположенного на автодороге М-8 «Холмогоры» в черте городского поселения Пушкино. Завершить работы планируется в декабре 2018 г.», — говорится в сообщении.
Поясняется, что согласно проекту, на площади свыше 111 тыс. кв. м разместятся сетевой гипермаркет, торговые площади, многозальный кинотеатр, зона фудкорта, досуговый центр, а также отдельно стоящий магазин товаров для дома и ремонта. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
«В настоящее время на объекте ведется монтаж ограждающих конструкций, устройство внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Работы в графике», — уточнил начальник Главгосстройнадзор Подмосковья Руслан Тагиев.
В пресс-службе добавили, что объект строится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ИММО ПУШ».
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