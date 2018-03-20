Почти 100 тысяч жителей Орла проголосовали за концепцию города

Итоги голосования по плану развития Орла сегодня, 20 марта, на аппаратном совещании в администрации города обнародовал сити-менеджер Александр Муромский

В голосовании приняли 99 тыс. 877 жителей Орла, что составило 59,1% от общего числа участников выборов Президента России. План развития города поддержали 85% респондентов.

— Горожане большинством голосов поддержали наш план развития, одобрили. Поэтому мы его в таком виде будем претворять в жизнь. К примеру, в этом году будет достроен участок дороги от Бурова до Металлургов по улице Родзевича-Белевича. Поручаю своему первому заместителю взять строительство под личный контроль и принять все необходимые меры совместно с заказчиком, УКС города Орла, для своевременного и качественного выполнения работ, — отметил Муромский.

Он также отметил, что могут появиться и другие проекты, призванные развивать областной центр, поднимать качество жизни людей. Муромский пояснил, что в нынешнем плане не учтены мероприятия по реализации областного закона об обмене земли на жилье. В настоящее время идёт проработка правовой основы проекта. Когда власти приступят к реализации закона, он поможет городу решить проблемы с переселением из аварийного жилья, обеспечением жильем детей-сирот и других граждан, остро нуждающихся в жилье.

Напомним, план развития Орла на 2018 год включает 13 направлений: развитие социальной сферы, транспортной инфраструктуры, санитарного содержания города, поддержка малого и среднего предпринимательства и др.