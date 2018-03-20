Ирина Топорова: «Доверие жильцов к управляющей компании надо заслужить хорошей работой

О том, как выстроить конструктивные отношения собственников жилья и управляющей компании в программе «Вести-интервью» рассказывает директор УК «Лучший дом» Ирина Топорова