Ещё
Ирина Топорова: «Доверие жильцов к управляющей компании надо заслужить хорошей работой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ирина Топорова: «Доверие жильцов к управляющей компании надо заслужить хорошей работой 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
О том, как выстроить конструктивные отношения собственников жилья и управляющей компании в программе «Вести-интервью» рассказывает директор УК «Лучший дом» Ирина Топорова
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде решили не спешить со строительство 25-этажным строительством Железнодорожные переезды в Калининградской области отремонтируют за 3 млн. рублей Калининград вошёл в 10-у самых популярных городов России для отдыха с детьми на весенние каникулы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза141
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»85
Трамп все-таки поздравил Путина148
Посол РФ вызван в МИД Чехии130
Пригожин обрушился на Макаревича154
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение