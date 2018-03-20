19 апреля пройдут слушания по иску Минспорта на 610 млн рублей к строителю стадиона ЧМ-2018 в Самаре

Как сообщает РИА Новости, Арбитражный суд Москвы назначил на 19 апреля основные слушания по иску Минспорта к татарстанскому производственно-строительному объединению «Казань», генподрядчику строительства стадиона ЧМ-2018 в Самаре , о взыскании 609,7 млн рублей неустойки. Отмечается, что всего арбитражный суд Москвы 5 февраля зарегистрировал шесть исков Минспорта на общую сумму более 2,9 миллиарда рублей к генподрядчикам строительства стадионов чемпионата мира. Казани, Калининграде, Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июл 2018 года в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге , Самаре, Саранске , Ростове-на-Дону, Сочи Волгограде , Нижнем Новгороде и Екатеринбурге