19 апреля пройдут слушания по иску Минспорта на 610 млн рублей к строителю стадиона ЧМ-2018 в Самаре 

Как сообщает РИА Новости, Арбитражный суд Москвы назначил на 19 апреля основные слушания по иску Минспорта к татарстанскому производственно-строительному объединению «Казань», генподрядчику строительства стадиона ЧМ-2018 в Самаре, о взыскании 609,7 млн рублей неустойки.
Отмечается, что всего арбитражный суд Москвы 5 февраля зарегистрировал шесть исков Минспорта на общую сумму более 2,9 миллиарда рублей к генподрядчикам строительства стадионов чемпионата мира.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июл 2018 года в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.