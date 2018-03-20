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Три жилых дома в Ивантеевке готовят к вводу в эксплуатацию
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Три жилых дома в Ивантеевке готовят к вводу в эксплуатацию 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации корпусам 1, 2, 3 в подмосковной Ивантеевке, дома готовят к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Корпуса расположены по адресу: городской округ Ивантеевка, улица Хлебозаводская. Застройщиком выступает ООО «Фирма ИВ».
«На объекте проведена проверка по извещению об окончании строительства, замечания застройщиком были устранены. Объекты готовятся к вводу в эксплуатацию», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
Согласно проекту, площадь корпуса 1 составляет 6752 квадратных метра. Дом рассчитан на 88 квартир, среди которых 55 однокомнатных, 33 двухкомнатных. Корпус 2 рассчитан на 64 квартиры (40 однокомнатных, 24 двухкомнатных). Общая площадь здания — 5223 квадратных метра. Общая площадь корпуса 3 — 9604 квадратных метра. Дом рассчитан на 112 квартир (48 однокомнатных, 48 двухкомнатных, 16 трехкомнатных).
В проекте учтены требования доступности для маломобильной категории населения. Благоустройство прилегающей территории отвечает необходимым требованиям и стандартам.
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