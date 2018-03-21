Строительство трех жилых домов общей вместимостью почти 300 квартир завершено в Ивантеевке

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано корп. 1, корп. 2, корп. 3, расположенным по адресу: городской округ Ивантеевка, ул. Хлебозаводская. Площадь корп. 1 составляет 6 тыс. 752 кв. м. Дом рассчитан на 88 квартир, среди которых 55 однокомнатных, 33 двухкомнатных. Корп. 2 рассчитан на 64 квартиры (однокомнатных — 40, двухкомнатных — 24). Общая площадь здания — 5 тыс. 223 кв. м. Общая площадь корп. 3 — 9 тыс. 604 кв. м. Дом рассчитан на 112 квартир (48 однокомнатных, 48 двухкомнатных, 16 трехкомнатных)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в проекте учтены требования доступности для маломобильной категории населения. Благоустройство прилегающей территории отвечает необходимым требованиям и стандартам.

«На объекте проведена проверка по извещению об окончании строительства, замечания застройщиком были устранены. Объекты готовятся к вводу в эксплуатацию», — приводятся в материале слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева.

Застройщиком выступает ООО «Фирма ИВ».