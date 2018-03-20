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Недвижимость Вьетнама все больше привлекает иностранных инвесторов
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Недвижимость Вьетнама все больше привлекает иностранных инвесторов 

Prian.ru 5 часов назад
Фото: Prian.ru
За счет иностранного интереса стоимость жилья во Вьетнаме растет. Элитные апартаменты в Ханое подорожали на 50% за 10 лет до 2016 года, в то время как квартиры средней ценовой категории — на 80% за тот же период, сообщает VN Express. Качественное жилье в центре города стоит порядка $2 060 за кв.м — это вдвое ниже средних расценок Бангкока, говорит основатель и главный исполнительный директор Asia Banker’s Club Кингстон Лэй.
По мнению эксперта, недвижимость будет дорожать и в других городах по мере развития инфраструктуры: строительства железных дорог, расширения аэропортов, появления иностранных корпораций. К тому же, экономика страны стабильно растет, стремительно протекает урбанизация, а средний класс населения расширяется самыми быстрыми темпами в Юго-Восточной Азии, по версии HSBC. По прогнозам банка, эта категория увеличится с 12 млн человек в 2012 году до 33 млн к 2020 году.
Росту продаж также способствовало ослабление нормативно-правовой базы страны. В 2017 году Вьетнам ослабил ограничения на иностранное владение собственностью для повышения ликвидности рынка. Закон с поправками вступил в силу в июле прошлого года и позволяет зарубежным инвестиционным фондам и вьетнамцам, находящимся за рубежом, иностранцам с действительной визой, международным фирмам покупать жилую недвижимость и проводить с ней операции в стране.
Вьетнамская Ассоциация специалистов по недвижимости (VNREA) прогнозирует перспективность местного рынка, так как спрос со стороны зарубежных покупателей способствует его расширению. Количество иностранцев, живущих в стране, достигло 320 000. Потенциальная доходность от местной недвижимости — на уровне 7-8% годовых, согласно VNREA.
Управляющий директор подразделения Savills во Вьетнаме Нил Макгрегор отметил, что ожидает значительное количество иностранных инвестиций в недвижимость в 2018 году, с перевесом в сторону Японии, Кореи, Сингапура и Китая.
Прямые иностранные инвестиции составили около $17 млрд в 2017 году — максимальная годовая сумма, когда-либо зарегистрированная в стране.
Кстати, согласно рейтингу, Хошимин является одним из наиболее перспективных городов в мире в плане дальнейшего развития и инвестиций в недвижимость.
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