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Отели в Татарстане завысили цены перед ЧМ-2018
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Почти 30 отелей в Татарстане завысили цены в преддверии ЧМ-2018 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор по итогам проверки перед чемпионатом мира по футболу выявил завышение цен в 27 гостиницах Татарстана, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ведомства по Татарстану.
"С 5 февраля по 19 марта управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведен мониторинг цен на гостиничные услуги в отношении 939 средств размещения на территории республики. Выявлено 27 нарушений в части завышения стоимости гостиничного обслуживания", — говорится в сообщении.
Администрациям гостиниц выписали предостережения, также возбудили девять административных дел по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги).
Как сообщили ТАСС в Госкомитете по туризму Татарстана, максимальные цены на гостиничные услуги на время проведения ЧМ-2018 не должны превышать для номеров высшей категории в пятизвездочных отелях 85 тыс. рублей в сутки, для четырехзвездочных — 53 тыс. рублей, трехзвездочных — 24,7 тыс. рублей, для двух звезд — 11,3 тыс. рублей, для одной звезды — 10,2 тыс. и для категории "без звезд" — 6,8 тыс. рублей.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.
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