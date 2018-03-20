Отели в Татарстане завысили цены перед ЧМ-2018

Почти 30 отелей в Татарстане завысили цены в преддверии ЧМ-2018

"С 5 февраля по 19 марта управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведен мониторинг цен на гостиничные услуги в отношении 939 средств размещения на территории республики. Выявлено 27 нарушений в части завышения стоимости гостиничного обслуживания", — говорится в сообщении. Роспотребнадзор по итогам проверки перед чемпионатом мира по футболу выявил завышение цен в 27 гостиницах Татарстана , сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ведомства по Татарстану.

Администрациям гостиниц выписали предостережения, также возбудили девять административных дел по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги).

Как сообщили ТАСС в Госкомитете по туризму Татарстана, максимальные цены на гостиничные услуги на время проведения ЧМ-2018 не должны превышать для номеров высшей категории в пятизвездочных отелях 85 тыс. рублей в сутки, для четырехзвездочных — 53 тыс. рублей, трехзвездочных — 24,7 тыс. рублей, для двух звезд — 11,3 тыс. рублей, для одной звезды — 10,2 тыс. и для категории "без звезд" — 6,8 тыс. рублей.