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Россиянин подарил долю в квартире постороннему из мести жене
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Россиянин подарил долю в квартире постороннему из мести жене 

dom.lenta.ru 5 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
Житель центральной России безвозмездно передал свою долю недвижимости незнакомцу, чтобы отомстить экс-супруге. Об этом сообщается на сайте телеканала «Мир 24».
По информации телеканала, Борис Викулов неоднократно отказывался продать доставшуюся ему после развода одну вторую 32-метровой однокомнатной квартиры своей бывшей жене, Екатерине Пантелеевой, несмотря на ее просьбы. Он предпочел передать долю постороннему договору дарения. По словам Викулова, так он отблагодарил ранее незнакомого молодого человека, оказавшего ему помощь на воде.
Как заявляет Пантелеева, вскоре после развода в квартиру со своими ключами пришел неизвестный ей молодой человек. Он заявил, что является владельцем доли в квартире, показал договор дарения и предложил перегородить комнату шкафом.
Женщина подала в суд на бывшего мужа и на нового владельца жилплощади, мотивируя это тем, что договор дарения был фиктивным, а в действительности ее бывший муж продал долю молодому человеку.
По закону, преимущественное право покупки доли в квартире принадлежит владельцам других долей. Только после их отказа доля может быть продана другим людям.
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