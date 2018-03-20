Более 140 ученых получат квартиры в Подмосковье по соципотеке

Это уникальная губернаторская программа, которая позволяет молодым специалистам обзавестись своим жильем. Один из кандидатов — сотрудник института проблем химической физики в Черноголовке.

Азат Акбулатов в лаборатории получает новый класс солнечных батарей из наноматериалов. В институте он работает уже три года. В отличие от аналогичных пленок, из которых делают солнечные батареи, новый способ получения более дешевый.

Мы помещаем материалы в реальные условия, когда они будут находиться под солнечным облучением. Смотрим, насколько наши материалы стабильны

— Азат Акбулатов, младший научный сотрудник института проблем химической физики РАН

Для молодых специалистов, чьи разработки могут быть полезными, в Подмосковье действует программа по соципотеке. Первоначальный взнос за квартиру и долг по ипотеке оплачивает область, а участники гасят лишь проценты по кредиту.

У нас действует совет из представителей научных и производственных кругов, которые самостоятельно отбирают наиболее достойные кадры для получения соответствующей поддержки. Мы также активно обсуждаем в настоящий момент возможность продолжение этой программы на следующие годы, опять же принимая во внимание ее высокую популярность и эффективность

17 молодых ученых и уникальных специалистов подали заявки на участие в программе «Социальная ипотека»

Директор института Михаил Алдошин признается — такая программа просто необходима в научных кругах. Несмотря на то, что руководство делает, все чтобы обеспечить молодых сотрудников жильем, квартир на всех не хватает.

Благодарны, что Московская область сделала шаг навстречу и объявила свою программу по соципотеке. Уже несколько человек получили сертификат и въехали в свои квартиры. Надеемся она будет продолжаться, потому что федеральная программа уже не идет. Общежития переполнены, потому что много студентов

— Михаил Алдошин, директор института проблем химической физики РАН.

Сейчас Азат с супругой живет в одной комнате в общежитии. Чтобы взять ипотеку по губернаторской программе, даже отказался от служебной квартиры.

Все наши сотрудники обеспечены служебным жильем. Мне тоже предлагали в этом году. Но я отказался ради этой программы. Потому что условия очень выгодные

— Азат Акбулатов, младший научный сотрудник института проблем химической физики РАН.

За два года по областной программе научным сотрудникам выдали 165 квартир. В этом году жилье получат еще 142 специалиста.