Получателям «дальневосточного гектара» выдали более 250 млн рублей господдержки 

Более 1,2 тыс. участников программы «Дальневосточный гектар» получили государственную поддержку на общую сумму свыше 250 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
«Сейчас наша главная задача — это помочь гражданам в освоении «дальневосточного гектара», и в прошлом году мы уже такую работу вместе с нашими дальневосточными регионами вели. Более 1,2 тыс. получателей земли получили меры государственной поддержки на общую сумму более 250 млн рублей», — сказал он.
Качаев отметил, что основной мерой поддержки являются инструменты поддержки сельхозпроизводителей, включая субсидирование на приобретение сельхозтехники, посевного материала и сельскохозяйственных животных.
«Мы рассчитываем, что в этом году вместе с нашими дальневосточными регионами еще больший объем мер поддержки для получателей гектара разработаем и внедрим, упростим процедуру получения этих государственных мер поддержки, расширим количество людей, которые могут воспользоваться этими мерами поддержки», — добавил замминистра.
Он также подчеркнул, что в настоящее время только два банка — Почта банк и МСП Банк — предоставляют специальные кредитные продукты для получателей «дальневосточного гектара». В текущем году планируется расширить круг банков, которые оказывают поддержку участникам программы.
О программе
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно через интернет на портале НаДальнийВосток.рф.
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.