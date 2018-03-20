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Получателям «дальневосточного гектара» выдали более 250 млн рублей господдержки
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Получателям «дальневосточного гектара» выдали более 250 млн рублей господдержки 

Дальний Восток 5 часов назад
Фото: Дальний Восток
Более 1,2 тыс. участников программы «Дальневосточный гектар» получили государственную поддержку на общую сумму свыше 250 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
«Сейчас наша главная задача — это помочь гражданам в освоении «дальневосточного гектара», и в прошлом году мы уже такую работу вместе с нашими дальневосточными регионами вели. Более 1,2 тыс. получателей земли получили меры государственной поддержки на общую сумму более 250 млн рублей», — сказал он.
Качаев отметил, что основной мерой поддержки являются инструменты поддержки сельхозпроизводителей, включая субсидирование на приобретение сельхозтехники, посевного материала и сельскохозяйственных животных.
«Мы рассчитываем, что в этом году вместе с нашими дальневосточными регионами еще больший объем мер поддержки для получателей гектара разработаем и внедрим, упростим процедуру получения этих государственных мер поддержки, расширим количество людей, которые могут воспользоваться этими мерами поддержки», — добавил замминистра.
Он также подчеркнул, что в настоящее время только два банка — Почта банк и МСП Банк — предоставляют специальные кредитные продукты для получателей «дальневосточного гектара». В текущем году планируется расширить круг банков, которые оказывают поддержку участникам программы.
О программе
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно через интернет на портале НаДальнийВосток.рф.
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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