Гектар сближает

Получатели дальневосточной земли создают общественную организацию по защите своих прав

Владельцы дальневосточных гектаров смогут снизить ставку по кредиту на покупку домов. Для них в общей программе субсидирования ставок по займам на покупку деревянных домов зарезервируют 29,5 миллиона рублей — 15 процентов от общего объема выделенных средств. Об этом рассказал замглавы минвостокразвития Сергей Качаев

"Мы рассчитываем, что на Дальний Восток минимум 15 процентов от 197 миллионов рублей в 2018 году будет направлено. Нам главное этот механизм запустить и оценить спрос на эту меру поддержки. Дальше мы готовы вместе с минпромторгом увеличивать этот объем финансирования, — заявил Сергей Качаев, отвечая на вопрос «РГ». — При том, что 40 процентов граждан берут гектар для строительства жилья, доступных мер поддержки для них нет, кроме льготной ипотеки".

В федеральной программе планируется снижать ставку на 5 процентов, что позволит желающим купить дом в кредит под 10 процентов годовых. А для получателей дальневосточного гектара она может быть в будущем снижена, добавил он, при условии, что «пилот пойдет в 2018 году».

Эта мера должна помочь гражданам в освоении дальневосточной земли. В 2017 году более 1,2 тысячи получателей земли уже получили меры господдержки на общую сумму более 250 миллионов рублей, сказал замглавы минвостокразвития. Наиболее востребованы меры поддержки у аграриев. Это субсидии на приобретение сельхозтехники, посевного материала и животных. Это неудивительно, поскольку около 30 процентов получателей гектара берут его для развития сельского хозяйства.

Примерно 15 процентов получателей гектара планируют развивать на нем рекреационную деятельность — открывают турбазы, создают этнические парки и протаптывают экологические тропы. Так, москвич Нарек Оганесян стал обладателем острова, где планирует открыть туристический центр и проводить квесты. С его же легкой руки возникла идея создать дальневосточную туристическую ассоциацию.

Кстати, как рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков , граждане предложили создать межрегиональную общественную организацию «За дальневосточный гектар», которая будет помогать владельцам гектара и займется отстаиванием их прав. Документы на ее создание уже находятся на регистрации.

Среди других любопытных проектов — эколого-этнический парк коренных малочисленных народов Приамурья «Нанай боани», образовательно-досуговый проект для молодежи «Остров Недоразумения», а также сервисы для самих владельцев гектаров. Например, «Комплексный сервисный центр» хабаровчанина Александра Татаринова позволит начать освоение земли, не дожидаясь прокладки коммуникаций, а «Быстрый план участка» владивостокца Дмитрия Федчуна создает план любого участка по кадастровому номеру или географическим координатам.

Также минвостокразвития предлагает расширить возможности самой программы. В частности, освоившие землю смогут претендовать на получение дополнительных участков. Разрабатывается и механизм оформления полученной земли до конца пятилетнего срока при условии ее освоения. По словам Качаева, эти поправки в закон будут приняты до конца 2018 года.