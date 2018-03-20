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Громкая премьера на рынке недвижимости: что такое клубный дом «Башня Свободы»
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Громкая премьера на рынке недвижимости: что такое клубный дом «Башня Свободы» 

74.ru 6 часов назад
Фото: 74.ru
Новостройки бизнес-класса в Челябинске стабильно пользуются высоким спросом. Интерес к статусным объектам недвижимости подогревается дефицитом территорий под застройку в центре города. К жилым комплексам подобного уровня вблизи площади Революции выдвигаются ультразавышенные требования. Планка, взятая создателями «Башни Свободы», выражена в слогане — «Создано перфекционистами». Высотка строится на перекрестке улиц Свободы и Труда. Термином perfect можно охарактеризовать не только ее расположение, но и эффектный фасад здания, уровень безопасности и высочайший сервис. Объект совершенно нового формата представили городу на презентации проекта с модным дефиле, серией дегустаций, мастер-классом от цветочной мастерской и розыгрышем путевки на Байконур.
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