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Ямал ежегодно планирует направлять более 6 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья
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Ямал ежегодно планирует направлять более 6 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья 

ТАСС 6 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в ближайшие семь лет планируют ежегодно направлять на ликвидацию ветхого и аварийного жилья более 6 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам глава региона Дмитрий Кобылкин.
"Эту программу мы утвердили на семь лет, будем пытаться обеспечивать ее финансированием. Этот вопрос больше всего интересует сегодня граждан. С 2019 года 6,2 млрд рублей ориентировочно мы планируем тратить в год", — сказал Кобылкин.
Он отметил, что на этот год уже найдены средства в размере 3 млрд рублей, до конца года финансирование будет увеличено.
Ранее сообщалось, что новая региональная программа по ликвидации ветхого и аварийного жилья на Ямале рассчитана до 2025 года и охватит более 2 тыс. домов. В этом году дополнительно ветхим будет признано жилье в городах Губкинский и Салехард.
На территории ЯНАО было построено большое количество деревянных домов, которые быстро ветшают. Наибольший объем аварийного жилья в городах первопроходцев Ямала — Ноябрьске, Лабытнанги, Новом Уренгое, а также в Тазовском и Пуровском районах. С 2010 года благодаря реализации программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья жилищные условия улучшили уже более пяти тыс. ямальских семей.
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