Ямал ежегодно планирует направлять более 6 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья

"Эту программу мы утвердили на семь лет, будем пытаться обеспечивать ее финансированием. Этот вопрос больше всего интересует сегодня граждан. С 2019 года 6,2 млрд рублей ориентировочно мы планируем тратить в год", — сказал Кобылкин.

Он отметил, что на этот год уже найдены средства в размере 3 млрд рублей, до конца года финансирование будет увеличено.

Ранее сообщалось, что новая региональная программа по ликвидации ветхого и аварийного жилья на Ямале рассчитана до 2025 года и охватит более 2 тыс. домов. В этом году дополнительно ветхим будет признано жилье в городах Губкинский и Салехард