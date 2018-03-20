KR Properties построит технопарк на юго-востоке Москвы 

МОСКВА, 20 мар — РИА Недвижимость. Москомархитектура согласовала проект технопарка Pererva на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении инвестора проекта KR Properties.
Технопарк для малого и среднего бизнеса построят на участке 2,1 гектара поблизости от метро «Марьино» (улица Перерва, 11). Его общая площадь составит 29,8 тысячи квадратных метров, сообщается в пресс-релизе.
Как уточняется в нем, технопарк объединит семь производственно-складских и два административных здания.
KR Properties принадлежит бизнесмену Александру Клячину, также контролирующему гостиничную сеть Azimut Hotels. Общая площадь недвижимого имущества в управлении компании, по ее собственным данным, составляет более 800 тысяч квадратных метров. Среди проектов компании — столичные деловые кварталы «Красная роза» и «Даниловская мануфактура».