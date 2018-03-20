Рекорд России: екатеринбуржец прописал в одной квартире 6 884 мигранта

Прокурор негодует.

В одной из квартир столицы Урала было зарегистрировано 6 884 человека. Об этом в докладе, сделанном 20 марта в городской думе, сообщила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова . «Резиновое» жилье располагалось на улице Баумана, 20, передает "Уралинформбюро"

"Когда там было прописано 57 человек, возбудили дело по фиктивной постановке на учет. Однако во время расследования количество зарегистрированных выросло до 6 844", — рассказала Кузнецова. По мнению главы городского надзорного ведомства, это недоработка участкового.