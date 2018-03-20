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Рекорд России: екатеринбуржец прописал в одной квартире 6 884 мигранта
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Рекорд России: екатеринбуржец прописал в одной квартире 6 884 мигранта 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Прокурор негодует.
В одной из квартир столицы Урала было зарегистрировано 6 884 человека. Об этом в докладе, сделанном 20 марта в городской думе, сообщила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. «Резиновое» жилье располагалось на улице Баумана, 20, передает "Уралинформбюро".
"Когда там было прописано 57 человек, возбудили дело по фиктивной постановке на учет. Однако во время расследования количество зарегистрированных выросло до 6 844", — рассказала Кузнецова. По мнению главы городского надзорного ведомства, это недоработка участкового.
Предыдущий «рекорд» по количеству нелегально зарегистрированных граждан в одной квартире принадлежал Уссурийску. Местная жительница зарегистрировала в своей квартире 1 992 человека.
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