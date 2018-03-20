Штраф в 2,8 млн рублей заплатят гостиницы за завышение цен на время ЧМ‐2018

Роспотребнадзор выявил почти 500 гостиниц, завысивших цены на время проведения Чемпионата мира по футболу. Сумма штрафов для недобросовестных отелей составила 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В целом было выявлено 490 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 30 новых случаев) и 97 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации

— сообщение

пресс-службы

Ведомство провело почти тысячи внеплановых проверок, в результате которых возбудили более 1,1 тысячи дел об административных правонарушениях. Субъектные управления ведомства направили 161 иск в суд в защиту неопределенного круга потребителей. Дела готовятся к рассмотрению.

Кроме того, выдано 153 предупреждения.

По состоянию на 19 марта ведомство провело мониторинг более девяти тысяч отелей на предмет соблюдения требований правительства о государственном регулировании цен во время проведения Чемпионата.

Накануне правительство Москвы рассказало правила аренды квартиры во время

ЧМ-2018. Руководство выпустило памятку для желающих сдавать квартиры болельщикам. Там собраны полезные советы.