В Северной Осетии более 200 семей вынужденных переселенцев получат жилищные сертификаты

"Жилищные сертификаты в этом году будут выданы 209 семьям из числа вынужденных переселенцев на сумму 493 млн 462 тыс. рублей", — сказал он. В частности, шесть семей граждан подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС получат сертификаты на более чем 24 млн рублей, три семьи переселенцев из Крайнего севера — 4 млн 600 тыс. рублей.

Жилищные сертификаты выделяются в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище», действующей с 2015 по 2020 годы.