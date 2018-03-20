В Карачаево-Черкесии трудоустроят более 60 врачей по программе «Земский доктор»

ЧЕРКЕССК , 20 марта. / ТАСС /. Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии в этом году планирует привлечь к работе в сельской местности по программе «Земский доктор» 64 врача, сообщили во вторник ТАСС в ведомстве.

"В этом году на реализацию программы предусмотрено 64 млн рублей, соответственно планируем привлечь на село 64 врача. 60% средств выделяется из федерального бюджета, 40% — из республиканского", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего за период действия программы «Земский доктор» в Карачаево-Черкесии на работу в сельскую местность привлекли 238 врачей. «На сегодня обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в сельской местности составляет 21,5 человек, а в целом по республике — 36,8. В частности, на село необходимо больше всего привлечь терапевтов, педиатров, реаниматологов и анестезиологов», — отметил собеседник агентства.