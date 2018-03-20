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В Карачаево-Черкесии трудоустроят более 60 врачей по программе «Земский доктор»
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В Карачаево-Черкесии трудоустроят более 60 врачей по программе «Земский доктор» 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Mirmol.ru
ЧЕРКЕССК, 20 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии в этом году планирует привлечь к работе в сельской местности по программе «Земский доктор» 64 врача, сообщили во вторник ТАСС в ведомстве.
"В этом году на реализацию программы предусмотрено 64 млн рублей, соответственно планируем привлечь на село 64 врача. 60% средств выделяется из федерального бюджета, 40% — из республиканского", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего за период действия программы «Земский доктор» в Карачаево-Черкесии на работу в сельскую местность привлекли 238 врачей. «На сегодня обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в сельской местности составляет 21,5 человек, а в целом по республике — 36,8. В частности, на село необходимо больше всего привлечь терапевтов, педиатров, реаниматологов и анестезиологов», — отметил собеседник агентства.
Программа «Земский доктор» действует в России с 2012 года. Она призвана решить проблему нехватки медицинских кадров на селе. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.
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