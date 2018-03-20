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Strabag построит бизнес-центр в Бухаресте
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Strabag построит бизнес-центр в Бухаресте 

РИА Недвижимость 6 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Недвижимость. Румынская «дочка» австрийского строительного концерна Strabag получила контракт стоимостью около 39 миллионов евро на строительство офисного высотного здания в Бухаресте, говорится в сообщении концерна.
Высота 28-этажной офисной башни Ana Tower составит 110 метров, площадь — 40,8 тысячи квадратных метров, указывается в сообщении.
Как добавляется в нем, офисную высотку возведут рядом с выставочным центром Romexpo, она будет связана с аэропортом линией метро.
Strabag, основанная в 1835 году, является одной из крупнейших строительных компаний Европы. На рынке России и СНГ Strabag работает с 1991 года.
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