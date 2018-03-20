Strabag построит бизнес-центр в Бухаресте

МОСКВА , 20 мар — РИА Недвижимость. Румынская «дочка» австрийского строительного концерна Strabag получила контракт стоимостью около 39 миллионов евро на строительство офисного высотного здания в Бухаресте , говорится в сообщении концерна.

Высота 28-этажной офисной башни Ana Tower составит 110 метров, площадь — 40,8 тысячи квадратных метров, указывается в сообщении.

Как добавляется в нем, офисную высотку возведут рядом с выставочным центром Romexpo, она будет связана с аэропортом линией метро.