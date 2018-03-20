Семьи Шувалова и Чемезова любуются на Кремль

Здание пятизвездочного отеля Four Seasons в центре Москвы , которое по старинке называют «гостиницей „Москва“», наиболее привлекательно своими верхними этажами — с пятого по десятый. Риелторское агентство предлагает арендовать там трехкомнатную квартиру площадью 158 кв. м на месяц за 1,1 млн рублей, а купить — за $2,4 млн «Живите и работайте в кругу избранных в шаге от Кремля», — говорят риелторы.

Всего предлагают около 200 квартир площадью от 80 до 200 кв. м каждая, некоторые объединены. Есть фитнес-центр, комплекс ресторанов, на пятом этаже в атриуме размещается огромный бассейн. Жильцы могут пользоваться инфраструктурой отеля, занимающего нижние этажи здания, который с 2015 года и по март 2018 года принадлежал бывшим владельцам банка «Югра» Юрию и Алексею Хотину.

Круг избранных «Москвы»

Не принадлежавшие Хотиным порядка 20 тыс. кв. м уже приобрели или арендуют приближенные к высшей власти. Так, по данным журналистов, компания «Деловой центр „Москва“», основанная в 2013 году фирмой «Открытые активы» Игоря Ольги Шуваловых , приобрела в элитном здании восемь помещений площадью 10 270,5 кв. м. «Судя по информации о собственниках недвижимости, помещения в „Москве“ принадлежали структурам Шуваловых до 2016 года, а потом перешли не сторонним покупателям, а компании, управляющей их активами. В секретариате Шувалова отказались комментировать вопросы об апартаментах в „Москве“», — сообщают журналисты «Открытых медиа».

Друг семьи Чемезовых владелец RTVi и гендиректор «Телерадиокомпании вооруженных сил РФ „Звезда“» в 2006—2010 годах Руслан Соколов в 2015 году зарегистрировал на себя в «Москве» апартаменты с четырьмя спальнями. Их общая площадь 215,4 кв. м.

В 2014 апартаменты площадью 195 кв. м приобрел гендиректор компании «Финансовые системы» Евгений Максимов . В «Финансовых системах» равные доли имеют Валентин Мантуров и фирма «Финансовые инвестиции» Станислава Чемезова , старшего сына главы «Ростеха».

Частичка «Москвы» досталась и супруге Константина Голощапова , которого в СМИ называют массажистом Путина, Ирае Гильмутдиновой. В 2014 году она оформила на себя скромные апартаменты в 107,3 кв. м.

В свою очередь, старшая дочь сенатора Сулеймана Керимова Гульнара с 2014 года владеет тремя апартаментами — два по 202 кв. м. и один на 267 кв. м. С августа 2016 года она включена в договор аренды земельного участка под гостиницей (1,8 га). С осени 2015 года в этот договор включили и Татьяну Башмакову , которая входит в ближнее окружение Сулеймана Керимова: с 1999 года она возглавляла его компанию «Нафта-Москва». С 2016 года Башмаковой принадлежат апартаменты (205 кв. м) на шестом этаже.

Старший вице-президент Сбербанка Александр Базаров в конце 2014 года оформил право собственности на помещение в 80,9 кв. м.

Соседом чиновников и управленцев является бизнесмен Михаил Прохоров , у которого, как уверяют риелторы, в «Москве» было около 3 500 кв. м апартаментов.

Из чьего окна площадь Красная видна?

По словам представителей риелторских компаний, самые дорогие апартаменты в «Москве» — с видом на Красную площадь. «Видовые апартаменты начинаются с шестого-седьмого этажа, и за ними была основная охота, потому что эти апартаменты дают то, чего не дает ни один другой жилой комплекс в Москве. Вот этот открытый панорамный вид на Кремль, где вы видите две основные башни, Исторический музей. Больше такого вида нет. Их в основном забрали себе наши самые большие и богатые олигархи», — рассказал журналистам директор по развитию департамента городской недвижимости компании Point Estate Алексей Сидоров

Так, владения Екатерины Игнатовой находятся в лучшей части здания — они расположены на 12 и 13 этажах. Такие в здании продавались по $50—60 тысяч за квадратный метр. «В глазах у любого человека Кремль — центр власти, принятия решений и всего остального, поэтому чем ты ближе к Кремлю, тем статус даже в твоих глазах повышается. За это готовы платить и даже переплачивать», — отмечает Сидоров.