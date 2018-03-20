Уссурийск, Арсеньев и Лесозаводск получат деньги на инженерную инфраструктуру для земельных участков для многодетных 

Это десятки миллионов рублей.
Постановление об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2018 году, опубликовано на сайте краевой администрации.
В частности, Уссурийский городской округ получит 24,975 млн рублей, Лесозаводский городской округ — 45,025 млн рублей, а Арсеньевский городской округ — 18 млн рублей.
В декабре 2017 года сообщалось, что обеспечение многодетных семей земельными участками с подведённой к ним инфраструктурой в Приморье осуществляется с 2012 года в рамках краевого закона 837-КЗ. За это время в реестр было включено 11145 семей, которым предоставили 7933 участка. Из них 6886 — с инженерной инфраструктурой. В большинстве муниципалитетов обеспеченность участников программы участками выше 90%. Отставание есть во Владивостоке, Артёме, Хасанском, Яковлевском, Пожарском районах.