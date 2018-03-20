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Уссурийск, Арсеньев и Лесозаводск получат деньги на инженерную инфраструктуру для земельных участков для многодетных
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Уссурийск, Арсеньев и Лесозаводск получат деньги на инженерную инфраструктуру для земельных участков для многодетных 

Prim.News 6 часов назад
Это десятки миллионов рублей.
Постановление об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2018 году, опубликовано на сайте краевой администрации.
В частности, Уссурийский городской округ получит 24,975 млн рублей, Лесозаводский городской округ — 45,025 млн рублей, а Арсеньевский городской округ — 18 млн рублей.
В декабре 2017 года сообщалось, что обеспечение многодетных семей земельными участками с подведённой к ним инфраструктурой в Приморье осуществляется с 2012 года в рамках краевого закона 837-КЗ. За это время в реестр было включено 11145 семей, которым предоставили 7933 участка. Из них 6886 — с инженерной инфраструктурой. В большинстве муниципалитетов обеспеченность участников программы участками выше 90%. Отставание есть во Владивостоке, Артёме, Хасанском, Яковлевском, Пожарском районах.
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