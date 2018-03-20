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Доступность квартир в Москве вновь снизилась
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Доступность квартир в Москве вновь снизилась 

dom.lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Москвичам со средним заработком понадобится девять лет и шесть месяцев, чтобы при минимально необходимых расходах накопить на обычную квартиру в новостройке. Об этом свидетельствуют материалы компании «Метриум», предоставленные «Дому» во вторник, 20 марта.
Аналитики рассчитали коэффициент доступности новых квартир в Москве. Предполагалось, что обычная московская семья состоит из двух работающих человек, получающих среднюю для города зарплату. По оценке экспертов, за 2017 год такая семья заработала порядка 905 тысяч рублей (примерно 56 тысяч рублей в месяц на одного человека) за вычетом прожиточного минимума (порядка 18 тысяч рублей в месяц на члена семьи). При этом средняя стоимость двухкомнатной квартиры комфорт-класса в пределах старых границ Москвы к началу 2018-го составила 8,77 миллиона рублей. Таким образом, чтобы накопить на такое жилье, нужно девять лет и шесть месяцев.
По сравнению с четвертым кварталом 2016-го доступность жилья в столице снизилась, констатируют аналитики: год назад среднегодовой доход был таким же (906 тысяч рублей), но стоимость средней квартиры — ниже (8,36 миллиона рублей). Тогда московская семья могла накопить деньги за девять лет и два месяца.
Тем не менее, подчеркивают эксперты, квартира в столичной новостройке сегодня остается все же более доступной, чем до начала кризисных явлений в российской экономике в 2014 году. Так, к началу 2015-го средний срок накопления необходимой для покупки недвижимости суммы составлял 10 лет и семь месяцев.
Согласно ранее опубликованным данным, самая дешевая квартира в Москве сейчас стоит 3,6 миллиона рублей: по такой цене выставлена на продажу «однушка» общей площадью 19 квадратных метров в шестиэтажном доме на Нижней Первомайской улице в районе Восточное Измайлово.
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