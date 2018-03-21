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В 2018-м начинающие фермеры Мордовии получат гранты на 33 млн рублей
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В 2018-м начинающие фермеры Мордовии получат гранты на 33 млн рублей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РМ, документы на получение грантов главы крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) подавали со второго февраля по пятое марта. Сейчас в ведомстве проходит конкурсный отбор проектов.
Из общей суммы господдержки, выделенной на гранты фермерам, 26 миллионов рублей поступили из федерального бюджета, остальные семь миллионов — доля республиканской казны. По данным минсельхозпрода РМ, 20 миллионов рублей будет направлено на развитие семейных животноводческих ферм. Еще 13 миллионов пойдут на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Всего же за последние пять лет общая сумма грантов на развитие КФХ в республике составила 312 миллионов рублей. За весь период действия программы удалось создать 545 новых рабочих мест
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