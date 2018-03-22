Ещё
Около 200 тыс. кв. м недвижимости могут ввести в эксплуатацию в ТиНАО в I квартале 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 200 тыс. кв. м недвижимости могут ввести в эксплуатацию в ТиНАО в I квартале 2018 г. 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Фото: РИАМО
Около 200 тыс. кв. м недвижимости могут ввести в эксплуатацию в ТиНАО в I квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.
«По итогам I квартала текущего года объем введенной в эксплуатацию недвижимости в ТиНАО может составить порядка 200 тыс. кв. м. Это примерно 10% от того объема, который мы запланировали на 2018 г. К концу декабря мы ожидаем 2 млн «квадратов», в том числе 1,5 млн — жилой недвижимости», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.
По оценкам специалистов департамента развития новых территорий и экспертного сообщества, в феврале рынок первичной жилой недвижимости в ТиНАО начал набирать обороты.
«Объем предложений квартир в новостройках ТиНАО за февраль увеличился на 10-12%. Это в общем сейчас составляет более чем 7,5 тыс. квартир», — пояснил В. Жидкин.
В. Жидкин отметил, что помимо жилой недвижимости в ТиНАО в 2018 г. планируется построить около 20 социально значимых объектов. Во II квартале уже начнется ввод в эксплуатацию первых из них.
«Строительный комплекс столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в вопросе развития новых территорий основными приоритетами для себя определил создание в первоочередном порядке в ТиНАО современной социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Более 50 соцобъектов уже введено, за год их число увеличится более чем на треть», — добавил В. Жидкин.
Ранее сообщалось, что около 140 тыс. кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО в I квартале 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Жилой дом площадью более 17,6 тыс. кв. м планируется построить в Ленинском районе в III квартале 2019 г. В центре Москвы отреставрируют здание усадьбы XIX века, где жил писатель М.Булгаков Строительство трех жилых домов общей вместимостью почти 300 квартир завершено в Ивантеевке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1205
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность206
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке181
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом41
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение