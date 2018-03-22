Около 200 тыс. кв. м недвижимости могут ввести в эксплуатацию в ТиНАО в I квартале 2018 г.

Около 200 тыс. кв. м недвижимости могут ввести в эксплуатацию в ТиНАО в I квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.

«По итогам I квартала текущего года объем введенной в эксплуатацию недвижимости в ТиНАО может составить порядка 200 тыс. кв. м. Это примерно 10% от того объема, который мы запланировали на 2018 г. К концу декабря мы ожидаем 2 млн «квадратов», в том числе 1,5 млн — жилой недвижимости», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

По оценкам специалистов департамента развития новых территорий и экспертного сообщества, в феврале рынок первичной жилой недвижимости в ТиНАО начал набирать обороты.

«Объем предложений квартир в новостройках ТиНАО за февраль увеличился на 10-12%. Это в общем сейчас составляет более чем 7,5 тыс. квартир», — пояснил В. Жидкин.

В. Жидкин отметил, что помимо жилой недвижимости в ТиНАО в 2018 г. планируется построить около 20 социально значимых объектов. Во II квартале уже начнется ввод в эксплуатацию первых из них.

«Строительный комплекс столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в вопросе развития новых территорий основными приоритетами для себя определил создание в первоочередном порядке в ТиНАО современной социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Более 50 соцобъектов уже введено, за год их число увеличится более чем на треть», — добавил В. Жидкин.

Ранее сообщалось, что около 140 тыс. кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО в I квартале 2018 г.