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Не менее 500 тыс. кв м нежилой недвижимости планируют ввести в новой Москве в 2018 году
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Не менее 500 тыс. кв м нежилой недвижимости планируют ввести в новой Москве в 2018 году 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Инвестиционный потенциал новой Москвы с точки зрения строительства нежилой недвижимости составляет 28 тысяч гектаров, при этом в 2018 году в Троицком и Новомосковском административных округах планируют ввести около 500 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«Двадцать восемь тысяч гектаров свободных территорий отведено генпланом столицы и схемами территориального развития ТиНАО под строительство коммерческих, социальных, производственных, логистических, административных, офисных и иных подобных объектов, которые как раз и создают комплексность в градостроительном развитии новых территорий», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он напомнил, что на момент присоединения территорий к Москве, на 1 июля 2012 года, в ТиНАО было 6,85 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, а за 5,5 лет здесь введено в эксплуатацию еще 3 миллиона «квадратов», что позволило более чем в два раза увеличить количество рабочих мест. В текущем году в ТиНАО предполагается ввод в эксплуатацию не менее 500 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости.
«Однако в общем это составляет лишь 5% от территории, на которой предполагается строительство нежилых объектов», — подчеркнул Жидкин.
По его словам, с момента присоединения новых территорий к столице инвестиции в их градостроительное развитие уже составили порядка 800 миллионов рублей.
«В ближайшие три года эта цифра должна увеличиться в три раза, и к концу 2020 года составит уже 2,5 триллиона рублей, причем во многом именно за счет вложений в строительство нежилой недвижимости. В приоритете — создание социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство объектов для организации рабочих мест непосредственно в ТиНАО», — добавил глава департамента.
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