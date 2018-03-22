В Самаре эксперты ОНФ посетят аварийный адрес, где на инвалида-колясочника обрушился потолок

Жительница квартиры на 2 этаже дома № 21 по улице Тихвинская обратилась в региональное отделение ОНФ. Накануне в ее квартире произошло обрушение потолка и жилье находится в аварийном состоянии. К несчастью, потолок рухнул на проживающего в указанной квартире инвалида-колясочника, передает пресс-служба ОНФ.

Добавим, что несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию и другие инстанции о протекании крыши и необходимости срочного ремонта, никаких ответных мер предпринято не было.