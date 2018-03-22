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В Самаре эксперты ОНФ посетят аварийный адрес, где на инвалида-колясочника обрушился потолок
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В Самаре эксперты ОНФ посетят аварийный адрес, где на инвалида-колясочника обрушился потолок 

РИА «ФедералПресс» 22 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница квартиры на 2 этаже дома № 21 по улице Тихвинская обратилась в региональное отделение ОНФ. Накануне в ее квартире произошло обрушение потолка и жилье находится в аварийном состоянии. К несчастью, потолок рухнул на проживающего в указанной квартире инвалида-колясочника, передает пресс-служба ОНФ.
Добавим, что несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию и другие инстанции о протекании крыши и необходимости срочного ремонта, никаких ответных мер предпринято не было.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о похожем случае в Волгограде, где на маленького ребенка в квартире обрушился потолок.
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