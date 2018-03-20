В Петербурге фиолетовую ветку метро достроят за счет средств коричневой

Санкт-Петербурге перебросили деньги с коричневой ветки на достройку Фрунзенского радиуса, сообщает «Петербургский дневник».

Постановление о перераспределении средств на строительство метро подписал губернатор Георгий Полтавченко . Финансирование Красносельско-Калининской линии урезается на 4,1 миллиарда рублей. А нового участка Лахтинско-Правобережной линии — на 256,8 миллиона рублей.

Зато Фрунзенский радиус получит дополнительно 3,8 млн рублей. Так как три новые станции фиолетовой линии и электродепо «Южное» почти готовы. Ожидается их скорое открытию.

Напомним, ранее генподрядчик много раз заявлял, что выделенных средств на строительство нового участка Фрунзенского радиуса — недостаточно. Он просил вернуться к изначальной стоимости государственного контракта.

В итоге, Смольный вернулся к первоначальным цифрам. Однако при этом пришлось урезать бюджет строительство других веток городской подземки.