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В Петербурге фиолетовую ветку метро достроят за счет средств коричневой
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В Петербурге фиолетовую ветку метро достроят за счет средств коричневой 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге перебросили деньги с коричневой ветки на достройку Фрунзенского радиуса, сообщает «Петербургский дневник».
Постановление о перераспределении средств на строительство метро подписал губернатор Георгий Полтавченко. Финансирование Красносельско-Калининской линии урезается на 4,1 миллиарда рублей. А нового участка Лахтинско-Правобережной линии — на 256,8 миллиона рублей.
Зато Фрунзенский радиус получит дополнительно 3,8 млн рублей. Так как три новые станции фиолетовой линии и электродепо «Южное» почти готовы. Ожидается их скорое открытию.
Напомним, ранее генподрядчик много раз заявлял, что выделенных средств на строительство нового участка Фрунзенского радиуса — недостаточно. Он просил вернуться к изначальной стоимости государственного контракта.
В итоге, Смольный вернулся к первоначальным цифрам. Однако при этом пришлось урезать бюджет строительство других веток городской подземки.
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