Дело Скрипаля инвестициям в элитную лондонскую недвижимость не помеха

Россияне по-прежнему активно вкладываются в британские квадратные футы, утверждают опрошенные Business FM игроки рынка, и местный бизнес таким инвестициям благоволит. Ведь рынок после изменения фискальной политики и решения королевства выйти из ЕС еще не восстановился. Комментирует директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank Марина Шалаева

Марина Шалаева директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank «Инвестиционный спрос со стороны российских покупателей просел еще полтора-два года назад, то есть когда изменилось налогообложение недвижимости, был значительно повышен налог единоразовый, который выплачивается при покупке недвижимости, а также политические события, это непосредственно „Брекзит“, который повлиял на спрос со стороны инвесторов. Что касается запросов от покупателей, рассматривающих приобретение для себя, для детей с целью переезда или с целью получения образования, их количество не сократилось, оно находится на том же уровне, что и три-четыре года назад.

Глава русскоязычного отдела головного офиса Savills в Великобритании Тереза Канделаки говорит, что спрос на недвижимость среди россиян прошлом году перешел в фазу роста.

Тереза Канделаки глава русскоязычного отдела головного офиса Savills в Великобритании „Спрос на недвижимость со стороны русскоязычных покупателей в последний год остается довольно стабильным, и в 2017 году мы даже показали рост спроса по количеству сделок. Мы полагаем, что этот рост был обусловлен стабилизацией цен на рынке, а также стабилизацией британского фунта стерлинга в отношении других валют. Ситуация стабилизировалась уже к началу прошлого года, соответственно, вырос спрос, который реализовался в повышенное количество транзакций в 2017 году. Мы не наблюдаем таких изменений в ценовых категориях, в тех же в разных ценовых категориях люди продолжают приобретать недвижимость. Соответственно, возрастные детские категории тоже не изменились, то есть это либо семьи, которые переезжают с детьми среднего возраста, от десяти лет и выше, либо это уже постарше — университетский возраст“.