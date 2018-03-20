Ещё
Дело Скрипаля инвестициям в элитную лондонскую недвижимость не помеха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело Скрипаля инвестициям в элитную лондонскую недвижимость не помеха 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: BFM.RU
Россияне по-прежнему активно вкладываются в британские квадратные футы, утверждают опрошенные Business FM игроки рынка, и местный бизнес таким инвестициям благоволит. Ведь рынок после изменения фискальной политики и решения королевства выйти из ЕС еще не восстановился. Комментирует директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank Марина Шалаева:
Марина Шалаева директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank «Инвестиционный спрос со стороны российских покупателей просел еще полтора-два года назад, то есть когда изменилось налогообложение недвижимости, был значительно повышен налог единоразовый, который выплачивается при покупке недвижимости, а также политические события, это непосредственно „Брекзит“, который повлиял на спрос со стороны инвесторов. Что касается запросов от покупателей, рассматривающих приобретение для себя, для детей с целью переезда или с целью получения образования, их количество не сократилось, оно находится на том же уровне, что и три-четыре года назад.
Глава русскоязычного отдела головного офиса Savills в Великобритании Тереза Канделаки говорит, что спрос на недвижимость среди россиян прошлом году перешел в фазу роста.
Тереза Канделаки глава русскоязычного отдела головного офиса Savills в Великобритании „Спрос на недвижимость со стороны русскоязычных покупателей в последний год остается довольно стабильным, и в 2017 году мы даже показали рост спроса по количеству сделок. Мы полагаем, что этот рост был обусловлен стабилизацией цен на рынке, а также стабилизацией британского фунта стерлинга в отношении других валют. Ситуация стабилизировалась уже к началу прошлого года, соответственно, вырос спрос, который реализовался в повышенное количество транзакций в 2017 году. Мы не наблюдаем таких изменений в ценовых категориях, в тех же в разных ценовых категориях люди продолжают приобретать недвижимость. Соответственно, возрастные детские категории тоже не изменились, то есть это либо семьи, которые переезжают с детьми среднего возраста, от десяти лет и выше, либо это уже постарше — университетский возраст“.
Между тем британский парламент намерен обязать российских граждан, имеющих влияние на политику государства, объяснить происхождение средств на покупку недвижимости в Соединенном Королевстве. Если инициативу примут, то дома молчунов могут конфисковать. По различным оценкам россияне, так или иначе связанные с политикой, скупили в Великобритании имущество на 1,5 млрд долларов.
BFM.RU: последние новости
Власти в разы увеличат штрафы для авиадебоширов Не сезон: подмосковные дачи подешевели почти вдвое Новостройки России: контрасты впечатляют
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза169
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»85
Трамп все-таки поздравил Путина152
Посол РФ вызван в МИД Чехии133
Пригожин обрушился на Макаревича161
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение