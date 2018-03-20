На Южном Урале крупного застройщика наказали за срыв сроков сдачи домов

Как пишет пресс-служба прокуратуры Челябинской области , на сайте «Альтернативы» сообщалось, что компания планирует получить разрешение на ввод зданий в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года.

На состоянию на 22 февраля разрешение не было получено, однако информацию о новых сроках фирма так и не разместила. Более того — застройщик не внес обязательные в таких случаях изменения в проектную декларацию.

За нарушение компанию оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Кроме того, «Альтернатива» неоднократно переносила сроки сдачи домов в эксплуатацию, не заключая при этом дополнительных соглашений. Также фирма не застраховала два из трех возводящихся домов. По указанным фактам прокурор района внес представление в адрес застройщика.

Материалы направлены в полицию для проведения проверки.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», в правительстве Южного Урала и законодательном собрании региона созданы рабочие группы по решению проблем обманутых дольщиков.

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