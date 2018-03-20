Строительство арендного жилья в Самаре сочли невыгодным

Министерство строительства Самарской области не получило ни одной новой заявки на возведение арендных домов. Об этом заместитель главы ведомства Галина Кудинова заявила во вторник, 20 марта, на заседании профильного комитета губдумы.

— На данный момент у нас построен один арендный дом для завода «Кузнецов» . В 16-этажном здании располагаются 123 однокомнатные и 31 двухкомнатная квартиры. Стоимость аренды составляет 10142 и 14640 рублей соответственно. Половину оплачивает предприятие. Все квартиры укомплектовали мебелью и техникой вплоть до чайников, — рассказала Галина Кудинова.

Возводил здание СОФЖИ. Фонд вложил около 300 миллионов рублей. Также субсидию в размере 287 миллионов рублей выделяли региональные власти.

— Строить новые арендные дома в регионе пока не планируют. Во-первых, нет заявок от предприятий. В 2016 году была просьба от ракетно-космического центра «Прогресс» . Но в 2017 году они не подтвердили своих намерений. Сейчас они обходятся своим общежитием. Во-вторых, СОФЖИ не планирует инициировать строительство. Сейчас фонд переживает не лучшие времена. Я, конечно, не скажу о предбанкротном или банкротном состоянии. Но о крупных проектах говорить пока не приходится, — сообщила замминистра.

Депутаты и чиновники пришли к выводу, что строительство арендных домов невыгодно для инвесторов. Ведь для того, чтобы «отбить» даже те средства, что вложили в проект, требуется немало времени. По итогам обсуждения участники совещания решили обсудить налоговые льготы для желающих строить арендные дома. Ведь это выгодно для работников предприятий и позволит привлечь новых специалистов.