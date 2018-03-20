Ещё
Строительство арендного жилья в Самаре сочли невыгодным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство арендного жилья в Самаре сочли невыгодным 

63.ru 8 часов назад
Фото: 63.ru
Министерство строительства Самарской области не получило ни одной новой заявки на возведение арендных домов. Об этом заместитель главы ведомства Галина Кудинова заявила во вторник, 20 марта, на заседании профильного комитета губдумы.
— На данный момент у нас построен один арендный дом для завода «Кузнецов». В 16-этажном здании располагаются 123 однокомнатные и 31 двухкомнатная квартиры. Стоимость аренды составляет 10142 и 14640 рублей соответственно. Половину оплачивает предприятие. Все квартиры укомплектовали мебелью и техникой вплоть до чайников, — рассказала Галина Кудинова.
Возводил здание СОФЖИ. Фонд вложил около 300 миллионов рублей. Также субсидию в размере 287 миллионов рублей выделяли региональные власти.
— Строить новые арендные дома в регионе пока не планируют. Во-первых, нет заявок от предприятий. В 2016 году была просьба от ракетно-космического центра «Прогресс». Но в 2017 году они не подтвердили своих намерений. Сейчас они обходятся своим общежитием. Во-вторых, СОФЖИ не планирует инициировать строительство. Сейчас фонд переживает не лучшие времена. Я, конечно, не скажу о предбанкротном или банкротном состоянии. Но о крупных проектах говорить пока не приходится, — сообщила замминистра.
Депутаты и чиновники пришли к выводу, что строительство арендных домов невыгодно для инвесторов. Ведь для того, чтобы «отбить» даже те средства, что вложили в проект, требуется немало времени. По итогам обсуждения участники совещания решили обсудить налоговые льготы для желающих строить арендные дома. Ведь это выгодно для работников предприятий и позволит привлечь новых специалистов.
63.ru: последние новости
Крым — наш: в Самаре отметили четырехлетие воссоединение полуострова с Россией Путин, Грудинин, Жириновский — определилась тройка лидеров в Самарской области Самарскую ракету-носитель «Союз-ФГ» установили на стартовый комплекс
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза157
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»85
Трамп все-таки поздравил Путина150
Посол РФ вызван в МИД Чехии132
Пригожин обрушился на Макаревича157
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение