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Подмосковье внесет в федеральный реестр более 5 млн адресов в 2018 году
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Подмосковье внесет в федеральный реестр более 5 млн адресов в 2018 году 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Более 5 миллионов адресов занесет Подмосковье в федеральную адресную систему в текущем году по результатам инвентаризации, сообщил во вторник на заседании регионального правительства начальник Главного управления архитектуры Московской области Владислав Гордиенко.
«В 2018 году перед нами стоит задача по инвентаризации и внесению в федеральную адресную систему более 5 миллионов адресов», — сказал Гордиенко.
По состоянию на 20 марта уже проинвентаризировано порядка 70% адресов. Работа по инвентаризации имеет большую важность для региона, добавил Гордиенко.
«Важность данной работы можно оценить на примере городского округа Реутов, по результатам инвентаризации жилых и нежилых объектов, выявлено и внесено почти 3 тысячи объектов, в основном это квартиры, увеличение налоговых поступлений в бюджет составило порядка 7 миллионов рублей», — сказал он.
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 Ещё 2 источника 
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